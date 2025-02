L'8 e il 9 febbraio 2025 si terrà presso l'ex monastero di Santa Croce (in via Santa Croce 16) una mostra dedicata alla sinistra altamurana organizzata dai Giovani Democratici. Iniziativa denominata "Pane e lettura; pane e scrittura; pane e cultura". Sono utilizzate foto, articoli giornalistici e brani letterari sulle radici della sinistra altamurana."L'idea - spiegano i GD - nasce da una riflessione sulla militanza contemporanea in cui, ci si accorge che camminando in salita o in discesa, spesso si torna, pervasi da un senso di spaesamento e confusione, al punto di partenza, ossia uno spazio privo di punti di riferimento chiari. In questo contesto politico frammentato e in costante mutamento, la sinistra sembra aver perso la propria identità, quell'anima caratterizzata da un solido ancoraggio alle proprie radici storiche. Ad Altamura, nel complesso panorama politico murgiano, la bussola sembra altrettanto smarrita e fa posto a dinamiche interne caratterizzate da trasformismi, personalismi e una crescente prevalenza di interessi individuali sul bene comune. Da più di vent'anni, infatti, la politica altamurana è caratterizzata da una cronica incapacità di rispondere alle esigenze della comunità. L'area politica progressista, in particolare, ha visto la propria rappresentanza comunale erodersi a causa di divisioni interne e di una scarsa capacità di aggregazione tra i cittadini e nel rapporto con gli stessi. In un siffatto contesto politico in evoluzione, noi Giovani Democratici di Altamura rappresentiamo l'ultimo baluardo di quei principi che definiscono la nostra identità politica e, con fatica e testardaggine, non rinunciamo alla morale e all'etica politica che ci ha sempre contraddistinti, continuando a lottare affinché non scompaia una sinistra autentica e radicata sul territorio. In tale ottica, abbiamo voluto approfondire il bagaglio politico a cui sono legati i nostri saldi ideali, riscoprendo e rivolgendo un'attenzione particolare alla figura dell'On. Fabio Perinei". Fu primo sindaco comunista della nostra città nel 1983 e poi Deputato per più legislature.Programma:sabato 8 febbraio 2025 dalle ore 17:00 alle ore 21:00: apertura della mostra; alle ore 19: convegno in ricordo dell'On. Fabio Perinei, con la partecipazione dell'ex consigliere regionale Michele Ventricelli e di Silvio Teot; domenica 9 febbraio 2025 dalle ore 17:00 alle ore 20:00: apertura mostra.