Giovani democratici: Teresa Rifino confermata alla guida

Teresa Rifino è stata confermata segretaria del circolo di Altamura dei Giovani democratici. Ha già guidato il circolo cittadino per quattro anni, periodo scandito da una pandemia e tre campagne elettorali. "Un percorso fatto di umiltà, costanza, entusiasmo, condivisione di intenti, successi e delusioni - sostiene il circolo -. Passaggi necessari per crescita del gruppo. La fine dell'inizio. La sua riaffermazione rappresenta una garanzia di continuità e rinnovamento: in lei tutti gli iscritti e la comunità riconoscono un'espressione di trasparenza, in grado di amplificare le voci della collettività e di gestire le dinamiche politiche interne ed esterne, ancor più in un contesto politico e sociale intriso di incertezze. In un momento di difficoltà per le forze progressiste locali, la sua riconferma rappresenta una scelta di fiducia, di speranza, di sfida"."Animati da tali presupposti e da una rinnovata passione abbiamo, quindi, la risoluta certezza di poter continuare a plasmare un avvenire più luminoso per la nostra città e per tutta la terra di Bari", aggiungono i GD.