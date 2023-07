"Estate militante" dei Giovani democratici

Domani (giovedì 20 luglio), alle 18:30, in piazza Repubblica i Giovani Democratici di Altamura daranno inizio alla cosiddetta "Estate Militante": un programma promosso dalla Segreteria Nazionale del Partito Democratico, che si incentra su una serie di incontri proficui e di dibattito.I Giovani Democratici Altamura hanno subito raccolto la proposta della Segretaria Nazionale Elly Schlein che ha invitato gli stessi giovani ad essere protagonisti di questa fase di cambiamento che sta coinvolgendo il Paese ed il partito. Il primo dei quattro appuntamenti sarà relativo alla difesa della sanità pubblica. Si discuterà circa l'importanza che il servizio sanitario nazionale, le sue strutture e i suoi principi ricoprono nel nostro sistema di welfare e di come essi garantiscano un accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni.Saranno ospiti la presidente del Consiglio Regionale, nonché Vice-Presidente del Partito Democratico, Loredana Capone; e la Consigliera Regionale, nonché Vice-Segreteria del PD pugliese, Lucia Parchitelli. Per i GD di Altamura interverranno la segretaria cittadina Teresa Rifino e Michele Lorusso.Tanti i punti che verranno affrontati: dall'importanza delle diverse figure sanitarie, alla loro formazione e locazione nei territori; dal peso che la politica ha su una materia di così grande interesse collettivo, alle strategie per tutelarla da una deriva sempre più privatistica. Tematica rilevante sarà la presentazione della recente legge approvata dal Consiglio Regionale Puglia che introdurrà la figura dello psicologo di base, un'ulteriore e importante conquista per migliorare i servizi offerti dalla sanità pugliese.