Giovani Democratici, un podcast per parlare e discutere di politica

Con l'Estate militante e con il podcast "Giovani in Direzione" quest'estate i Giovani Democratici hanno proseguito a fare politica attiva in città. Alcuni giorni fa si è tenuto un incontro sull'autonomia differenziata con il deputato Ubaldo Pagano e il docente universitario Luca Dell'Atti (nella foto).Oggi, inoltre, i Giovani Democratici hanno comunicato una nuova iniziativa politica: la nascita del primo podcast, Giovani in Direzione. Ogni mese sarà fornito il punto di vista sui temi più importanti, attraverso uno sguardo giovane e fresco sulla politica locale e regionale. "Lo faremo, partendo dalle realtà a noi più vicine: da Altamura e dalla Puglia - afferma la segretaria Teresa Rifino - e focalizzandoci sui lavori del Consiglio Comunale e Regionale; spingendo il nostro sguardo all'Italia ed all'Unione Europea interessata, tra meno di nove mesi, da una tornata elettorale che potrebbe cambiarle il volto per sempre. Affronteremo i problemi di "casa nostra" senza dimenticarci quelle che sono le questioni che da sempre ci stanno a cuore: salario minimo e ambiente saranno al centro di due episodi centrali del nostro podcast, che sarà disponibile su YouTube e Spotify"."Un progetto ambizioso - aggiunge - che punta a creare un nuovo dibattito fra politica e cittadini, in un'ottica più giovanile e progressiva. Per me, però, "Giovani in Direzione" è il coronamento di un anno di lavoro e sacrifico al servizio del Partito Democratico e della collettività. La dimostrazione che, prima o poi-forse poi-e nonostante tutto, il buon lavoro, onesto e appassionato, ripaga".