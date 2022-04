Giovani democratici: organizzare le domeniche senza auto

I Giovani Democratici di Altamura hanno proposto all'amministrazione comunale di redigere un calendario di domeniche senza auto, che preveda almeno due appuntamenti ogni mese, in cui - in una determinata zona della città - non si utilizzino mezzi, ma si passeggi a piedi o con biciclette."Attualmente - esordiscono i GD nella loro proposta - si stanno verificando, su tutto il territorio nazionale, imponenti rincari sui costi dei combustibili derivati dagli idrocarburi (in analogia con le crisi energetiche del 1973 e del 1979), da cui conseguono ulteriori oneri economici sui cittadini; la città di Altamura, in particolare, è congestionata dall'elevato volume di traffico che investe le aree urbane non interdette alla circolazione.Dunque - aggiungono in una nota a firma della coordinatrice Teresa Rifino - vi è l'urgenza di sensibilizzare i cittadini sui temi del rispetto ambientale e della mobilità alternativa e, ugualmente, sussiste la necessità di risoluzioni, immediate ma efficaci, a tutela dell'ambiente. I Giovani Democratici di Altamura, per questo, propongono all'Amministrazione comunale di incaricarsi di redigere un calendario di "domeniche senza auto". La proposta è finalizzata a ridurre l'inquinamento, migliorare la qualità della vita attraverso il rispetto dell'ambiente. In questo modo, si vuole avviare un processo di sensibilizzazione all'uso della bicicletta o/e passeggiare a piedi in un'ottica di riappropriazione e riscoperta degli spazi urbani e di complessivo miglioramento della qualità della vita, con meno traffico nelle strade."Altro punto fondamentale - dicono ancora - è l'informazione e l'educazione allo sviluppo sostenibile, che diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese, per la conservazione delle risorse del nostro pianeta e in quanto dovere di rispetto verso le future generazioni, con l'augurio che l'Amministrazione accolga questa importante proposta, poiché il rispetto dell'ambiente serve a vivere meglio nel luogo in cui si vive".