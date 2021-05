Domenica ecologica Plastic free, i volontari in azione per la difesa dell'ambiente

Domenica 23 maggio, in contrada Fornace, con raduno alle ore 9.00, è in programma una giornata ecologica "Plastic free" per raccogliere la plastica.L'iniziativa è a cura di "Plastic free Odv onlus" di Altamura, rappresentata da Angelo Lello. E' patrocinata dal Comune e dal Parco nazionale dell'Alta Murgia.Una giornata di difesa dell'ambiente in cui è possibile partecipare come volontari.Ritrovo alle ore 9.00 in via Bari-contrada La fornace. Nella strada comunale periferica ci sono numerosi accumuli di rifiuti di vario genere.Informazioni: 339.3874758