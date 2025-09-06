Danza al Mudima
Domenica al Museo: alla scoperta del Mudima

domenica 7 settembre 2025 Oggi
Ogni prima domenica del mese il Mudima - Museo diocesano e dei matronei, in Cattedrale, accoglie i visitatori con ingresso ridotto per tutti. Un motivo in più per vivere da vicino la bellezza del museo diocesano.

Nel museo sono presenti cinque sezioni tematiche che raccontano la ricchezza del patrimonio storico-artistico della città. Lo spazio espositivo, comprende due livelli, tra i quali spiccano i matronei della Cattedrale altamurana, gallerie che corrono lungo la parte superiore delle navate laterali della chiesa dell'Assunta. Il museo ospita manufatti che vanno dal XIII al XIX secolo, divise in: argenti; paramenti; scultura lapidea; scultura lignea; archivio.

Per informazioni: 3481518763.
