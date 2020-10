Dolina Day, una domenica ecologica e di volontariato per la pulizia al Pulo

Domenica 11 ottobre, al Pulo di Altamura, si tiene il Dolina Day, giornata ecologica all'insegna dell'educazione ambientale nonché momento di socializzazione, aggregazione e condivisione all'aria aperta, in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.L'iniziativa, promossa dal gruppo Facebook "Sei murgiano - I Comuni del Parco dell'Alta Murgia", nasce come attività di volontariato e amore per la propria terra con l'obiettivo di pulire i rifiuti gettati nella dolina e lasciati in tutta l'area circostante del belvedere."Animati dal grande senso civico e dall'intento di preservare il nostro patrimonio naturalistico; armati di guanti, sacchi, mascherine, tanta energia positiva e buona volontà, restituiremo bellezza al nostro territorio, troppo spesso deturpato dall'abbandono selvaggio di rifiuti di ogni genere", è l'appello degli organizzatori. Tutti possono partecipare.Appuntamento alle ore 9.00 presso il belvedere panoramico del Pulo di Altamura (strada provinciale 157 Altamura-Quasano km. 5 - strada comunale esterna del Pulo).Gli speleologi del Cars rimuoveranno i rifiuti gettati nelle scarpate.