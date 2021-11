Istituzionale Congresso dell'Anpi per la costituzione della sede cittadina

Domenica 21 Novembre, a partire dalle ore 10, presso l'aula magna del Liceo Cagnazzi di Altamura in piazza Zanardelli si tiene il congresso per la costituzione della sede cittadina dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani ed Antifascisti d'Italia).L'Anpi si propone di radicare e diffondere nella cittadinanza il tema della "valorizzazione del ruolo storico svolto dalla lotta partigiana anche mediante la formazione di ricerche e testimonianze, la difesa dal vilipendio e dal revisionismo, il sostegno ideale ed etico dei valori di libertà e democrazia alla base della Costituzione della Repubblica italiana del 1948, nata dalla Resistenza".Anche ad Altamura si pone la necessità di lavorare tutti ad una costante diffusione, attenzione, e formazione, attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi. Per questo importante momento costitutivo della sezione ANPI di Altamura è essenziale la collaborazione dei rappresentanti istituzionali, di tutte le forze politiche e sociali democratiche e associazioni rappresentate sul territorio.Nella sessione mattutina, introduce Lucia Perrone (comitato promotore Anpi Altamura) e intervengono i rappresentanti di forze sociali, politiche, istituzioni. Conclude Ferdinando Pappalardo, presidente provinciale Anpi Bari.Nella sessione pomeridiana gli iscritti nomineranno il comitato direttivo e Il collegio dei garanti Si voterà il documento congressuale da portare al congresso nazionale di febbraio. All'interno del direttivo sarà poi votato il presidente della sezione.L'iniziativa è patrocinata dal Comune.