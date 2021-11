Confconsumatori: una guida per promuovere il benessere e la sicurezza alimentare

Michele Micunco, Confconsumatori Altamura

Tommaso Lorusso, assessore alle attività produttive del Comune di Altamura

Arturo Casieri, presidente del Distretto Agroecologico delle Murge e del Bradano

Giuseppe Giove, generale dei Carabinieri in riserva, esperto in contraffazioni alimentari

Antonio Pinto, presidente regionale Confconsumatori

Martedì 30 novembre 2021 alle 18:30, l'Associazione Confconsumatori di Altamura organizza l'incontro pubblico sul tema "Benessere e sicurezza alimentare. Presentazione della guida per un'alimentazione più sana più sicura più sostenibile", presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura, ingresso in via Pasquale Caso.Grazie alla collaborazione tra Confconsumatori e Università di Parma si è realizzata una guida di facile lettura che intende promuovere il benessere alimentare, con particolare attenzione a una consapevole gestione della spesa offrendo informazioni su come nutrirsi meglio, in modo sostenibile e riducendo gli sprechi. La guida offre inoltre informazioni sulla sicurezza alimentare, con particolare attenzione ai controlli sulla filiera e sulla corretta conservazione e preparazione dei cibi.La guida sarà offerta gratuitamente a tutti i partecipanti all'evento.Intervengono: