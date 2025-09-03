Olimpia Simone
Olimpia Simone
Concerti

Concerto jazz con la cantante altamurana Olimpia Simone

mercoledì 3 settembre 2025 Oggi
Per la rassegna "Altamura in festival 2025", questa sera (3 settembre) alle ore 21.00 è in programma il concerto "Io per cantarti", con la voce di Olimpia Simone, cantante jazz e pop. La cantante altamurana è accompagnata dai musicisti Mimmo Campanale, Pippo Fortunato, Pino Mazzarano e Paolo Romano.

Appuntamento in piazza don Tonino Bello, con accesso libero per i posti a sedere (sino ad esaurimento della capienza).
