Mirko Lorusso
Convegni

Club federiciano: per "Altamurani nel mondo" ospite l'attore Mirko Lorusso

venerdì 27 febbraio 2026 Oggi
Per il ciclo di incontri "Altamurani nel mondo" del Club Federiciano, l'ospite di oggi è l'attore Mirko Lorusso. Appuntamento alle ore 18 al cinema teatro Mangiatordi in via Catalano.

Dopo molta gavetta teatrale, l'attore Mirko Lorusso, 28 anni è entrato a far parte del cast della serie pomeridiana di Rai 1 "Il paradiso delle signore". E' uno dei protagonisti delle nuove storie. La serie viaggia ogni giorno su buoni ascolti, l'ingresso del personaggio Johnny segna anche un bel risultato personale per Mirko Lorusso, a giudicare dalla positiva accoglienza anche da parte del pubblico.
  • Televisione
  • Club federiciano
