Settanta anni dalla scoperta del dna

Il Club Federiciano, nell'ambito del suo progetto "I grandi anniversari del 2023", dopo aver ricordato il 50° di Tommaso Fiore, ora presenta il 70° della scoperta del DNA. Ne parleranno tre scienziati altamurani, le biologhe Maria Berloco e Francesca De Luca e l'odontoiatra forense Emilio Nuzzolese per informare delle diverse applicazioni moderne di questa scoperta nell'ambito della medicina, della botanica e della criminologia. L'appuntamento è in programma alle ore 18,00 presso il Garden del ristorante S. Nicola.La serata sarà arricchita dalla musica di Michele Sardone e dal canto del tenore Maurizio Tonini. L'attore Marcello Vitale farà una performance a sorpresa sulle tematiche scientifiche ed etiche legate al DNA. Modera l'incontro Lucia Simone, esperta del Club Federiciano in materia di Bioetica.