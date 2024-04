Cattedrale di Altamura: concerto d'organo del maestro Curzio

Sabato 6 aprile, alle ore 19.30, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta è in programma un concerto d'Organo. Esegue il maestro: Nicola Curzio.In Cattedrale è tornato allo splendore l'organo "Bossi Vegezzi", ritenuto uno tra i più importanti in Puglia. Organo monumentale con circa tremila canne, costruito nel 1880 secondo i canoni della scuola manifatturiera lombardo veneta come strumento adatto a eseguire musiche d'opera. Completo di tutti i suoni (registri) che avevano l'orchestra e la banda. Dotato di due tastiere e di pedaliera, è in grado di funzionare grazie a un apparato di mantici totalmente manuale, senza corrente elettrica. Un recupero molto laborioso che si è svolto in un'officina specializzata a cura del restauratore Francesco Zanin e che è stato completato l'anno scorso.L'ingresso è libero.