Il Comune di Altamura, anche quest'anno, organizza il Carnevale: due sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, nelle giornata di domenica 2 marzo e martedì 4 marzo, fra le vie principali della città.Il raduno e la partenza dei carri e dei gruppi saranno in piazza Aldo Moro, seguendo per viale Martiri, piazza Zanardelli, via dei Mille, via Vittorio Veneto, fino ad arrivare in piazza Santa Teresa.Il giorno 2 marzo, il raduno è alle 15:00, la partenza alle 15:30. Il giorno 4 marzo, il raduno è alle 17:30, la partenza alle 18:00. In caso di maltempo sarà data comunicazioni di eventuali cambi o modifiche dello stesso.