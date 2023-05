Ambiente, benessere, economia circolare: incontro in piazza con Michele Loporcaro

07 maggio 2023 – ore 11.00Piazza Duomo - AltamuraVIVERE ALTAMURA: Ambiente, Benessere, Economia CircolareIl candidato sindaco Michele Loporcaro e la coalizione M5S - LoporcaroSindaco_Semi di Futuro organizzano un incontro domenica 7 maggio, ore 11.00 in Piazza Duomo per parlare di #ambiente, punto cardine nel nostro programma elettorale e presupposto per un #benessere diffuso. Sarà anche l'occasione per ascoltare i candidati consiglieri della coalizione Movimento 5 stelle Altamura - Semi di futuro."Vogliamo raccontarvi e progettare con voi tutti una città con spazi verdi adeguati, una città che in cui rifiuti zero non sia un'utopia ma realtà. Abbiamo tante idee e proposte ‼️Vogliamo avere la possibilità di condividerle con voi, vogliamo ascoltarvi e conoscere quello che la cittadinanza vorrebbe venisse realizzato", spiega la coalizione.Interverranno:- Patty L'Abbate, Deputata M5S Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici- Dott. Pietro Scalera, fiduciario Ordine dei Medici Altamura- candidati e candidate al consiglio comunaleConclude: Michele Loporcaro, candidato sindaco