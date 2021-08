Altamura festival dell'estate, in scena Clemente con "Eroi, uomini & dei"

Mercoledì 1 settembre alle ore 21, allo stadio D'Angelo di Altamura, nell'ambito del Festival dell'Estate 2021, va in scena lo spettacolo "Eroi, uomini & Dei" di e con Domenico Clemente.Lo spettacolo è un susseguirsi di episodi e racconti tratti dalla Mitologia, narrati con un linguaggio moderno e dissacrante. Chi fosse all'oscuro delle gesta di Dei ed Eroi godrà di un iperbolico raccontare il passato, sorprendendosi di incontrarvi i genitori baresi di Ercole, Cocciante o Cristiano Malgioglio…! Chi, invece, ne fosse appassionato conoscitore, ritroverà cose forse dimenticate e ne godrà l'attualizzazione divertendosi doppiamente.Domenico Clemente è uno dei teatranti più maturi ed eclettici della nostra regione. Ha lavorato per anni con Compagnie di giro nazionali a fianco di attori quali Mario Scaccia, Nando Gazzolo, Lando Buzzanca, Glauco Onorato, Rino Marcelli, Cosimo Cinieri, Tato Russo, Flavio Bucci, e con registi quali Armando Pugliese, Michele Mirabella, Luca De Fusco, Dino Lombardo, Nucci Ladogana. Nel 2005 fonda la Compagnia TeatroInsieme.Presentazione dello spettacolo dal programma di sala)EROI, UOMINI & DEIda Zeus ad Ulisse, storie di Dei, di Eroi e di Uomini raccontate a modo mio.Storie antiche raccontate agli uomini di oggi con il linguaggio del nostro tempo.Divertente. Dissacrante. Divulgativo.Hanno percorso in lungo e in largo l'Italia, ci hanno insegnato a leggere e a scrivere, ci hanno raccontato le loro fantastiche storie. Ma chi sono questi antichi Greci di cui non ci ricordiamo più? Sono molto più vicini a noi di quanto sembri. Perché i desideri, le ansie, le paure sono rimasti gli stessi. C'è tutto un materiale umano, negli antichi racconti mitologici, fatto di sudore e di gioia, di guerra e di sesso, che sembra nascosto dalle parole difficili dei nostri letterati traduttori. E affrontando la mitologia, scopriremo che in quei miti millenari c'è, in realtà, tutto l'oggi: i vizi e le virtù, i drammi e le passioni, le divisioni, i ricongiungimenti, le vittime e i carnefici, le logiche del cinismo e le ragioni del cuore.E allora, proveremo a raccontare quelle storie antiche con il linguaggio dei giorni nostri: un mix di contaminazione fra miti greci e leggende metropolitane da bar di provincia. Un viaggio nel tempo, tra terra e mare, attraverso 5000 anni di storie, miti e leggende che ci parlano di Dei cornuti e imbroglioni, di Eroi svogliati e mitomani, di Uomini disperati e sbruffoni. Sarà un viaggio ricco di contenuti ma anche molto divertente. E non servirà inventare un nuovo copione, perché capace di farci sorridere è il mito stesso: Zeus ed Era, Ade e Poseidone, Tiresia e gli Dei scommettitori, le disavventure di Efesto, Orfeo ed Euridice, Ercole orgoglio di mamma, Paride e la guerra di Troia, le peripezie di Ulisse... e una corte di divinità dispettose e vendicative che risolvono i problemi con disinvolta crudeltà. Uno zapping illuminante tra gesta di Dei, Eroi e comuni mortali da far invidia ai più brillanti insegnanti di letteratura...!