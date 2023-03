Istituzionale 50 anni del Lions club Altamura Host: un annullo filatelico per l'anniversario

Il Lions club Altamura Host celebra i 50 anni della fondazione. Per questo speciale anniversario, alle ore 17.00, nella Sala consiliare del Comune, si tiene un evento celebrativo con la presenza delle cariche lionistiche del club e del distretto. Per l'occasione è stato organizzato un annullo filatelico dedicato al club.Seguirà, in serata, un momento conviviale "50° anniversario Charter 1973-2023" presso la sala "La cavallerizza".