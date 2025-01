Un pari in una gara molto aperta

Le notizie di Altamuralife // Seguici sul nostro portale, sempre aggiornato, e sulle nostre pagine socialFinisce in pari, 1-1, l'anticipo della terza giornata di ritorno di serie C al D'Angelo. E' mancata la vittoria per Team Altamura anche se il risultato fotografa una gara molto combattuta e con occasioni per i padroni di casa e per il Sorrento.Ha aperto i giochi Leonetti, al suo nono gol stagionale. Al 6', dopo un'azione di Rolando e Mané, si è fatto trovare pronto sul cross e ha messo in rete di testa. In un paio di occasioni, prima con D'Amico e in modo più nitido con Rolando, è mancato il raddoppio. Il Sorrento, ad ogni modo, non ha mai mollato la presa ed è arrivata al pareggio. Prima ha colpito un palo e poi sull'azione successiva ha raggiunto l'1-1 con una rete di Cuccurullo, abile in area ad approfittare di un pallone non scagliato lontano.Nella ripresa hanno provato entrambe le formazioni, sino al fischio finale, ma il risultato è rimasto inchiodato sul pareggio.