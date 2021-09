Team Altamura, un poker in amichevole contro il Matera

Un test amichevole si è tenuto questo pomeriggio al "D'Angelo" contro il Matera Città dei Sassi, squadra che milita in Promozione. La gara è finita 4-1 (2-1 alla fine del primo tempo). Per la Team hanno segnato Tedesco, Zerbo (su rigore), Molinaro e Monaco.A prescindere dal risultato, queste amichevoli - in precedenza quelle contro il Corato e nel trofeo Noi energia - servono all'allenatore Pezzella per misurare in campo una squadra quasi del tutto rinnovata, provare gli schemi, dare forma e sostanza.Oltre alla costruzione della nuova squadra, la società ha avviato la campagna abbonamenti.