Team Altamura: un buon punto a Cerignola

(primo tempo 1-0)Anticipo della penultima giornata di serie C, girone C. Sull'ostico campo dell'Audace Cerignola in serie positiva, Team Altamura conquista un punto, costringendo i padroni di casa al pareggio (1-1). Una gara molto intensa in cui i valori di classifica (Audace seconda dietro il Benevento e Team in lotta per la salvezza) in campo si sono appianati. Squadra biancorossa pienamente in partita, senza timori reverenziali. Ha creato gioco, rendendosi anche pericolosa.Non hanno pesato le assenze (soprattutto Leonetti in fase di recupero e Rolando squalificato). La formazione che è scesa in campo ha fatto il suo dovere. Si conferma in questa fase, di buon momento di forma, che Team Altamura è in grado di fare risultato su qualsiasi campo e con qualsiasi avversaria. Stasera ben 7 under in campo.Alla rete di vantaggio di Capomaggio, sul finire del primo tempo, ha risposto il giovane Grande al 22' della ripresa.Un pareggio che soddisfa e che appaga la tifoseria altamurana, sempre presente anche in trasferta. A fine gara immancabile il saluto finale dei giocatori ai propri sostenitori. E per la prossima, in casa contro l'Avellino, dita incrociate affinché ci sia ufficialmente il via libera della Lego Pro per giocare allo stadio D'Angelo.