Team Altamura: un altro esame difficile in chiave salvezza

𝗧𝗨𝗥𝗥𝗜𝗦 𝟭𝟵𝟰𝟰 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔14^ Giornata di Andata Serie C NowLunedi 11 novembre 2024Ore 20:30Stadio "Amerigo Liguori" a Torre del Greco (Napoli)Quattro partite utili con due vittorie e due pareggi sono il bilancio delle ultime due settimane in cui si è giocato a ritmo più serrato. E ora, dopo una settimana di allenamenti, sul cammino del Team Altamura c'è la Turris, formazione già incontrata nell'esordio di Coppa Italia con la vittoria degli altamurani ai supplementari (nella foto il post-partita della gara di Coppa).Dunque un altro impegno importante come scontro salvezza perché il girone C, con una classifica corta e un mucchio di squadre compattate in pochi punti, ogni volta mette alla prova con un esame difficile. Vincere fa respirare mentre perdere colpi fa arretrare.Problemi di formazione per Di Donato. Leonetti è infortunato e hanno acciacchi anche Pane, Acampa e Palermo. "Ma la rosa è grande - dice l'allenatore - ho possibilità di scegliere. Inoltre la forza del gruppo deve essere in grado di andare oltre gli infortuni".Il suo commento alla vigilia: "Affrontiamo una squadra in salute, formata da ottimi giocatori di categoria. Sarà una vera e propria battaglia. Il cammino è lungo, non ci dobbiamo adagiare. Dobbiamo continuare su questa strada".