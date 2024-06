Team Altamura ufficializza iscrizione in Lega Pro serie C

La Team Altamura ha rilasciato oggi un comunicato in cui ufficializza la regolare iscrizione al campionato di Lega Pro Serie C Now 2024-2025.Scrive Team Altamura: "È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno fattivamente contribuito alla risoluzione del problema stadio alternativo vista la momentanea indisponibilità dello stadio Tonino D'Angelo. Si ringraziano, per l'impegno profuso: L'Onorevole Mauro D'AttisIl Sindaco della città di Brindisi Dott. Giuseppe MarchionnaIl Prefetto della città di Brindisi Dott. Giuseppe CarnevaleIl Questore della città di Brindisi Dott. Giampietro LionettiIl Sindaco della città di Bari Antonio DecaroIl Ministro dell'Interno Dott. Matteo PiantedosiIl Prefetto della città di Bari Dott. Francesco RussoIl Questore della città di Bari Dott. Giovanni SignerL' Onorevole Rossano SassoIl Consigliere regionale Avv. Francesco Paolicelli.Si ringraziano il sindaco di Altamura Antonio Petronella, l'Assessore allo Sport e tutti i consiglieri comunali che si sono adoperati in questo senso".Team ricorda e ribadisce che "𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗔𝗹𝘁𝗮𝗺𝘂𝗿𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹'𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗼 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶, 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶, 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗧𝗼𝗻𝗶𝗻𝗼 𝗗'𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼. 𝗜𝗹 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗶 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗹'𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼, 𝗮𝗺𝗯𝗶𝘇𝗶𝗼𝘀𝗼, 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 "𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗔𝗹𝘁𝗮𝗺𝘂𝗿𝗮".