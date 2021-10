Team Altamura, tre punti preziosi in Salento

Settima giornata di serie D (girone H) con tre punti preziosi conquistati dalla Team Altamura. I biancorossi si sono imposti in trasferta contro la Virtus Matino (0-2) con una doppietta di Tedesco. Entrambe le reti nella ripresa.Vittoria meritata per i ragazzi di Pezzella. Anche nel primo tempo alcune valide occasioni. Nel secondo tempo l'affermazione della squadra altamurana. Un bel balzo avanti in classifica.La Team è in serie positiva da tre partite, grazie alle due vittorie di Cerignola e quella di oggi. In casa, invece, non si è ancora sbloccata. Domenica si torna al "D'Angelo" per la gara contro il temibile Francavilla.