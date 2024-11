Team Altamura: tre punti pesanti contro il Messina

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗔𝗖𝗥 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜𝗡𝗔15° Turno Campionato Serie C NOWStadio San Nicola (Bari)Tre punti molto pesanti a favore del Team Altamura. Vittoria doveva essere e così è stato nello scontro diretto contro il Messina. Una domenica da incorniciare per il risultato, frutto di grande concretezza e la dose giusta di cinismo, approfittando degli episodi (un rigore a favore e superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo).Decisivo l' "uno-due" nel primo tempo: al 15° De Santis, dieci minuti dopo Leonetti su calcio di rigore. Nel primo tempo padroni di casa davvero incontenibili. Al 5° della ripresa ha accorciato Anatriello. Però, in 11 contro 10, Team Altamura è riuscita a portare a termine la gara senza subire ancora.Questo è il sesto risultato utile consecutivo: una striscia positiva fatta di tre vittorie e tre pareggi. Ed è la seconda vittoria in casa, dopo quella contro la Juventus Next Gen. In classifica è un bel balzo avanti. Si può stare più tranquilli ma guai ad abbassare la guardia e perdere la concentrazione.