Team Altamura: stasera in campo contro il Potenza

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢13° Turno Campionato Serie C NOWLunedi 4 Novembre 2024Ore 20:30Stadio San Nicola (Bari)Gara in notturna per Team Altamura, nella 13esima giornata di andata. La squadra biancorossa è all'attivo, con sette punti nelle ultime tre gare. E torna sul campo di Bari dove otto giorni fa ha superato la Juventus Next Gen, conquistando la prima vittoria "casalinga" in attesa del ritorno al D'Angelo.Di Donato molto probabilmente schiererà la formazione che si è vista nelle ultime due uscite, dopo aver dato tempo di rifiatare. Nel Potenza sono diversi gli indisponibili. Nella vigilia della gara, sia il tecnico che il direttore sportivo Grammatica hanno fatto appello ai giocatori a non cullarsi sugli ultimi risultati.Anche per questa sera la società ha riproposto il progetto con le scuole, per favorire la partecipazione di bambini e ragazzi, insieme alle famiglie.Nelle gare di ieri, per quanto riguarda la corsa salvezza, Latina, Messina e Juventus Next Gen hanno pareggiato mentre il Taranto a sorpresa è tornato a vincere sul campo dell'Avellino.