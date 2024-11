Team Altamura si ferma, a Picerno ko (2-0)

𝗔𝗭 𝗣𝗜𝗖𝗘𝗥𝗡𝗢 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔16^ Giornata di Andata Serie C NowNulla da fare per Team Altamura in trasferta a Picerno. I padroni di casa questa volta non concedono niente, a differenza della gara di Coppa Italia ad agosto (vinta dagli altamurani ai tempi supplementari). Lucani padroni del campo mentre la squadra di Di Donato non è stata all'altezza delle precedenti partite. Una gara condizionata anche dalle assenze per infortuni o squalifiche (Leonetti). S'interrompe così la striscia di sei partite positive (tre vittorie e tre pareggi).Una rete per tempo. Entrambe le marcature portano la firma di Energe. Nonostante lo svantaggio, non c'è stata la reazione attesa per sovvertire la dinamica della gara.