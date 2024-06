Team Altamura, si attende decisione su scelta dello stadio

Nei giorni scorsi Team Altamura ha comunicato che oggi si chiude il termine per l'iscrizione alla Lega Pro serie C dove fa il suo ingresso da neo-promossa.Alli stadio D'Angelo occorrono lavori di adeguamento, già progettati e previsti (importo di 1.800.000 euro). Durata di 100 giorni dall'inizio. Quindi, se tutto va bene e si procederà celermente, sarà pronto per settembre o ottobre. Evidentemente per inizio stagione serve stadio alternativo.Scelta non facile. Da Bari ci sono tutti i pareri positivi, anche dal comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. L'utilizzo dello stadio San Nicola, però, è molto più oneroso.Per questo sono state vagliate anche sedi più lontane, come Brindisi e Francavilla Fontana.Nelle prossime ore si saprà.