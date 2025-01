Team Altamura: l'anno inizia con una trasferta vincente

- - Le notizie di Altamura Life - - www.altamuralife.it - -Tre punti importanti. Un altro balzo verso la salvezza, in una giornata in cui Latina e Juventus Next Gen si sono rifatte sotto.Nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C, sorride il Team Altamura.Reti di Leonetti (29' secondo tempo), Grande (50' secondo tempo)Vittoria ottenuta con cinismo. Team Altamura ottiene tre punti importanti e "restituisce" al Foggia il risultato dell'andata al San Nicola dove le parti s'invertirono. Proprio con quel cinismo che tante volte era mancato all'inizio della stagione. Difendersi bene e cogliere l'attimo giusto per colpire. Così è andata a Foggia dove i biancorossi hanno interrotto una striscia positiva di sette gare dei padroni di casa.La gara si è aperta con un omaggio del Team Altamura, un mazzo di fiori depositato davanti alla tribuna della tifoseria ospite per ricordare i quattro ragazzi di Foggia che hanno perso la vita in un incidente stradale a Potenza, al ritorno da una trasferta.(Foto Team Altamura)