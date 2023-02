Team Altamura, ecco il nuovo allenatore

Antonio Rogazzo, napoletano classe 1973, è il nuovo allenatore della Team Altamura. Subentra a Ciro Ginestra, esonerato l'altro ieri. Rogazzo era il nome indicato già da due giorni per la guida tecnica dell'Altamura, ipotesi che quindi ha trovato piena conferma.Da calciatore ha indossato numerose maglie in carriera, tra cui Pistoiese, Cavese, Giugliano e Brindisi. La sua esperienza di allenatore ha avuto inizio nel 2010 con il Sant'Antonio Abate, successivamente ha allenato la primavera della Nocerina per poi passare alla guida dell'Arzanese e del Taranto U19. Rogazzo è stato a lungo il vice allenatore di Fabio Cannavaro, i due hanno allenato insieme per ben 6 stagioni, nella stagione 2022/23 ha guidato il Nola nelle prime 8 giornate di campionato di Serie D girone G.Nel pomeriggio di oggi ha diretto il primo allenamento della squadra. Il primo impegno sarà la delicatissima trasferta di Brindisi, grande sfida per i play-off.