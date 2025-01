Team Altamura: dal Casarano arriva forte centrocampista

Team Altamura sul mercato per rafforzarsi e portare a termine la "missione salvezza".La società ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo, fino al 2026, di Francisco Perez Ganfornina, forte centrocampista spagnolo che arriva dal Casarano. Classe 1996, il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid; arrivato in Italia nel 2002 passando dall'Ugento al Martina per poi approdare al Casarano. La società lo ha scelto per portare esperienza e qualità in mezzo al campo, pronto a dare il massimo per i colori biancorossi. Quindi a disposizione di Di Donato un giocatore di qualità. E non è detto che sia l'unica sorpresa del mercato invernale.