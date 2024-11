Team Altamura a Picerno con molti assenti

𝗔𝗭 𝗣𝗜𝗖𝗘𝗥𝗡𝗢 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔16^ Giornata di Andata Serie C NowVenerdi 22 novembre 2024Ore 16:00Stadio "Donato Curcio" PicernoTeam Altamura in campo con vari assenti. Oltre agli infortunati, non sarà della gara il bomber Leonetti che è stato decisivo in molte partite. La squadra è in un buon momento, con sei risultati utili, ottenuti grazie a tre vittorie, tra cui l'ultima contro il Messina, e tre pareggi. E si prepara a un tour-de-force con tre gare (martedì ci sarà la Coppa Italia, a Potenza) in una decina di giorni. Ma prima c'è il Picerno.Una trasferta di per sé ostica quella di Picerno dove la squadra altamurana ha già giocato ad agosto per la Coppa Italia, conquistando una vittoria ai tempi supplementari.Le dichiarazioni del tecnico Di Donato alla vigilia della gara: "Il Picerno sta facendo un grande campionato. Affrontiamo una formazione forte, con qualità importanti e un allenatore molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico. Ha a disposizione giocatori di categoria importante. Sarà una partita difficile, come tutte le altre di questo girone. Il gruppo sta bene, con l'entusiasmo dovuto ai risultati positivi".Sugli assenti: "A prescindere da quelli che mancheranno, bisogna crescere nelle difficoltà e creare opportunità".