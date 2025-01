Team Altamura: a Benevento serve la partita perfetta

Prova molto difficile per Team Altamura che affronta in trasferta il Benevento, un "cattivo cliente" che punta a vincere il girone. La squadra si è rafforzata sul mercato, con il centrocampista spagnolo Gianfornina (proveniente dal Casarano) e rientrano alcuni degli acciaccati e infortunati. Di Donato chiede la grande prestazione ai suoi: "Faremo la nostra gara non snaturando le nostre idee. Non dobbiamo sbagliare nulla, abbiamo una squadra forte sia in difesa che soprattutto in attacco, hanno giocatori veramente forti. Dobbiamo fare una partita praticamente perfetta".E' stata una settimana di annunci, tra chi va e chi resta. Team ha ceduto in prestito Peschetola al Legnano onlus (serie C, girone B) e Molinaro alla Scafatese (serie D, girone I).Oltre a Gianfornina, ha acquisito due "pedine" per il suo scacchiere dal Messina: Pasqualino Ortisi, terzino sinistro (due volte a segno) e Francesco Rizzo, difensore centrale. Accordi raggiunti anche con il centrocampista classe 2005 Vincenzo Onofrietti, proveniente dalla Turris, e con l'altamurano Vito Dibenedetto, terzino sinistro classe 2004. Dibenedetto è cresciuto nelle giovanili del Monopoli, per lui 5 presenze in serie C con la prima squadra pugliese. Ha giocato anche con Nardò e Pistoiese.