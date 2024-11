Soccer Altamura, vittoria delle ragazze a Pescara

Torna alla vittoria galvanizzata, dal cambio in panchina Altamura ( al posto di Cesare Rispoli in settimana è tornato in biancorosso Raffaele Colaianni) che fa bottino pieno a Pescara e porta a casa tre punti fondamentali per la classifica. Le biancorosse si impongono in trasferta per sette reti a cinque grazie ai goal di Costa (doppietta), Castro (doppietta), De Marco (tripletta) e un autogol della squadra di casa.Soddisfatto il Mister Raffaele Colaianni: "Un plauso va alle ragazze per la loro professionalità e la loro disponibilità. Non è semplice mettersi subito a disposizione dopo un cambio repentino in panchina e cercare di assorbire immediatamente idee diverse di gioco. Oggi l'importante era vincere, abbiamo fatto bottino pieno, non potevamo essere più soddisfatti. Ovviamente dobbiamo lavorare tanto. Abbiamo preso goal evitabilissimi ma dopo soli i due allenamenti insieme non non potevo pretendere di più. adesso testa al lavoro sul campo di allenamento perché ci aspettano partite complicatissime".Carlo Benedetto torna a sorridere dopo un periodo non particolarmente brillante della Soccer."Finalmente c'è stata una reazione e questo non può che farci piacere. Dobbiamo correggere dei piccoli errori evitabili che rischiano di costarci caro. Era importantissimo portare a casa i tre punti per il morale, per ricompattare la squadra, per avere soprattutto la consapevolezza che le qualità ci sono per affrontare questo campionato di alto livello".Altamura con questo successo sale 8 punti in classifica ed è al momento sesta.