Soccer Altamura vincente contro il Molfetta

SOCCER ALTAMURA: Chironna, Tafuni, Berloco, Leite, Santacroce, Maino, Ragone, Tancredi, Gramegna M., Ninni, Gramegna F., Disabato. All. Grimaldi.AQUILE MOLFETTA: Petta, Spadavecchia, Di Grumo, Santoruvo, Gadaleta, Coletto, Cassano, Bravo, Dagostino, De Gennaro, Lattanzio, Amendolagine. All. Allegretti.ARBITRO: Sig. Diviccaro Vitantonio della sezione di Barletta.RECUPERO: 2' pt 3' stRETI : 6' Berloco (SA), 47' Tancredi (SA), 60' Chironna (SA).FALLI: 2-2 pt 3-3 stAMMONITI : Leite (SA), Ninni (SA), Coletto (AM), De Gennaro (AM).Ancora una vittoria casalinga, la prima al PalaPiccinni di Altamura, per la Soccer Altamura che batte 3-0 le Aquile Molfetta e ottiene tre punti fondamentali e il suo primo clean sheet stagionale.Pronti via e Chironna, in uscita bassa, nega il vantaggio ospite a Santoruvo, che imbucato da De Gennaro, si trovava tutto solo davanti al portiere altamurano. Al 6' Berloco ruba palla a centrocampo, prima scambia con Santacroce, poi cambia gioco sulla fascia destra per Leite, che gli ridà palla sul secondo palo, dove Berloco deve solo depositare in rete la palla dell' 1-0. Il primo tempo si chiude con questo risultato e con le due squadre che provano a costruire azioni pericolose, ma entrambe le fasi difensive sono attente e i due portieri non corrono particolari rischi fino al duplice fischio. Il secondo tempo riparte con gli ospiti più pimpanti e con Chironna, che deve fare gli straordinari con una super parata sul tiro ravvicinato di Gadaleta. Le Aquile Molfetta provano a fare tanto possesso palla ma la fase difensiva altamurana è quasi perfetta e si arriva fino a metà ripresa con la Soccer Altamura che gestisce il vantaggio nel migliore dei modi. Al 17' scucchiaiata di Santacroce per Tancredi, che sgasa sulla fascia sinistra e, con un diagonale basso, batte Spadavecchia portando il parziale sul 2-0.La seconda rete della Soccer Altamura è un montante sul mento delle Aquile Molfetta, ma gli ospiti provano comunque, senza risultato, a far girare palla. Nei minuti finali mister Allegretta prova a giocare con il portiere in movimento ma Chironna, che in settimana ha conseguito la sua laurea, mette la ciliegina sulla sua settimana perfetta segnando dalla sua porta la rete del definitivo 3-0. (Leonardo Loporcaro, Uff. Stampa Soccer Altamura)