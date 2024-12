Soccer Altamura torna a vincere, 5-1 al Futsal Lucera

SOCCER ALTAMURA: Chironna, Dibenedetto, Berloco, Leite, Santacroce, Maino, Ragone, Tancredi, Gramegna M., Ninni, Gramegna F., Picerno. All. Grimaldi.FUTSAL LUCERA: Trivisonne, Coccia, Danese, Giordano, Disciglio, Paolozzi, Carrozza, Pacifico, Terlizzi, Milaqi, Calo, Faccilongo. All. D'Antini.ARBITRO: Sig. Cafagna Francesco della sezione di Barletta.RETI : 4' Milaqi (FL), 16' Leite (SA), 27' Gramegna F. (SA), 31' Gramegna F. (SA), 49' Santacroce (SA), 60 + 2' Gramegna F. (SA).FALLI: 4-2 pt 3-5 stAMMONITI : Coccia (FL), Giordano (FL), Terlizzi (FL), Carrozza (FL).ESPULSI : Carrozza (FL).La Soccer Altamura ritrova finalmente la vittoria grazie al 5-1 sul Futsal Lucera nella settima giornata di campionato, l'ultima gara casalinga giocata lontano dal PalaPiccinni finalmente riaperto alle attività sportive della città.Dopo quattro minuti di gioco ospiti in vantaggio: Maino si fa rubare palla da Desciglio, il capitano lucerino avanza centralmente e serve Milaqi sulla sinistra, che batte il Chironna con un diagonale preciso. La reazione biancorossa arriva subito ma la buona difesa ospite e la poca precisione sotto porta lasciano invariato il punteggio fine a metà tempo. Al 16' ci pensa Leite, con un tiro preciso rasoterra sulla destra di Trevisonne, a pareggiare e a dare la carica giusta ai suoi compagni di squadra. Sul punteggio di 1-1 c'è da fare un plauso a Chironna, costretto a scendere in campo febbricitante a causa dell' indisponibilità degli altri portieri, che compie due super parate in pochi minuti tenendo in vita la gara. Il vantaggio altamurano arriva a tre minuti dal duplice fischio ed è confezionato dalla famiglia Gramegna: il capitano altamurano strappa la palla dai piedi di un avversario sulla trequarti, calcia in porta e, sulla respinta di Trevisonne, arriva il tap-in del fratello Felice che segna la rete del 2-1 con cui si va al riposo.Nella seconda metà di gioco c'è un dominio assoluto della Soccer Altamura, che costruisce tante palle gol e subisce pochissimo o quasi niente riuscendo a far risparmiare inutili fatiche all' acciaccato Chironna. Quando le lancette dell'orologio non hanno completato neanche il primo giro arriva il tris dei biancorossi, ancora con Felice Gramegna, che chiude sul secondo palo un assist perfetto di Ninni. Prima Santacroce, poi Ninni vanno vicini alla quarta rete ma Trevisonne è bravissimo a sventare due occasioni ghiotte costruite dagli altamurani. Al 19' grande apertura di capitan Gramegna sulla destra per Leite, il portoghese avanza e, con un diagonale chirurgico, serve sul secondo palo Santacroce che insacca la rete del 4-1. Nel secondo minuto di recupero arriva Felice Gramegna segna da posizione angolatissima la rete della sua personale tripletta e del definitivo 5-1 con il quale si chiude la settima giornata di campionato. (Leonardo Loporcaro, Uff. Stampa Soccer Altamura)