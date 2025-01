Soccer Altamura si rafforza con Rafael Giorgio

Il presidente Carlo Benedetto non nasconde le sue ambizioni e, a sette giornate dalla fine del campionato, piazza un colpo di mercato da novanta: Rafael Giorgio è un nuovo giocatore biancorosso. Italo-brasiliano classe 1985, Rafael è un laterale offensivo dotato di ottima tecnica, gran tiro ed esperienza da vendere. In Italia ha giocato in tutte le categorie, dalla serie C1 alla serie A, passando per Arzignano, Active Network, Mirto C5,Caffe Portos, ed ha avuto esperienze anche nella nostra Puglia con le maglie di Conversano, in serie A2, e Diaz Bisceglie in serie B.Ha giocato anche tanto all'estero, con l'Ilves Fs nel massimo campionato finlandese, con la quale ha assaporato anche la Uefa Champions League; in Finlandia ha giocato e ha vinto il campionato nazionale anche con il TOPV Futsal. Ha iniziato la stagione corrente ancora nel paese scandinavo ma il richiamo del bel paese e il progetto della Soccer Altamura lo hanno convinto a giocare l'ultima parte della stagione alla corte di mister Grimaldi, che si ritrova un' altra freccia infuocata nel suo arco già molto ricco."Premettendo che sono fiero di quanto fatto fino ad ora con una squadra che può competere con tutti in questa categoria, - dichiara il presidente Benedetto alla chiusura della trattativa - - abbiamo deciso di rinforzare ulteriormente la squadra e di non lasciare niente al caso. Rafael aggiungerà ulteriore esperienza e ci aiuterà a migliorarci ancora di più perché parliamo di un giocatore che in questa categoria è da considerare un lusso. Sono sicuro che fino alla fine del campionato del campionato ci divertiremo e faremo divertire, facendo di tutto per centrare l'obiettivo promozione."