Soccer Altamura si rafforza con Laiana Ferreira

Soccer Altamura, adesso è ufficiale: Laiana Ferreira è biancorossaLaiana Cristina Ferreira, questo il suo nome completo, laterale classe 1994 italo-brasiliana, in Italia ha già vestito le maglie di Lamezia e PSB Irpinia in Serie A e in patria vanta un curriculum di tutto rispetto, soprattutto nel calcio a 7, sport nel quale ha iniziato a primeggiare sin da piccola. Con la nazionale verdeoro di calcio a 7, appena un mese fa, ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati mondiali.Ecco le prime le sue prime dichiarazioni con la maglia bianco- rossa: "Il calcio è la mia passione sia da quando ero bambina. Ho iniziato quando avevo nove anni e da allora non ho mai smesso. Per molto tempo mi sono destreggiata tra studio, formazione e lavoro. Comunque il calcio mi ha aperto innumerevoli opportunità, ho conosciuto e giocato in paesi come l'Italia, entrando nell'élite del futsal italiano con il Lamezia, ho aiutato l'Alnassr, in Arabia Saudita, a vincere una medaglia in una competizione importante ed ho anche realizzato il sogno di vestire la maglia della nazione brasiliana di calcio a 7 e di diventare due volte campionessa del mondo in rappresentanza del mio Paese. Il calcio mi ha portato titoli, ho conosciuto persone speciali e mi ha permesso di fare tante esperienze di vita."Quali sono stati i motivi che ti hanno spinta ad accettare la proposta della Soccer?"Sin dall'inizio della trattativa, ho capito che si trattava di una società ben organizzata, strutturata e con obiettivi chiari. Per questo ho deciso di ritornare in Italia."In squadra ci sono già due giocatrici brasiliane. Questo ti sarà di aiuto ad ambientarti?"Sì, sicuramente è un fattore che può essere molto importante, perché facilita la comunicazione, l'atmosfera e, soprattutto, perché sono grandi atlete."Per concludere: quali sono gli obiettivi di questa nuova esperienza italiana?"I miei obiettivi sono gli stessi del club, entrare nell'élite del futsal italiano con questa maglia. Ci sono già riuscita una volta con Lamezia ed è stata un'esperienza unica."