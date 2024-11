Soccer Altamura perde derby contro Sammichele

"Mi sembra di essere su scherzi a parte. Abbiamo perso questa partita in maniera incredibile subendo tre tiri impossibili e tre goal. Purtroppo alla squadra manca carattere, cattiveria e personalità per affrontare partite di un certo livello". Non nasconde la propria amarezza Cesare Rispoli, mister della Soccer Altamura dopo la prima sconfitta stagionale con il Sammichele per 1-3.Altamura, sprecona, si fa più volte ipnotizzare dal portiere ospite, Antonaci, che para tutto soprattutto nel secondo tempo e soprattutto dopo il rigore sbagliato da Mezzatesta che, dopo aver segnato un euro goal, quello del vantaggio bianco rosso nel primo tempo, spreca malamente un rigore mandando il pallone alto appena iniziato il secondo. Il tutto nasce da un clamoroso errore dell'arbitro che concede il rigore dopo il goal realizzato da De Marco.La squadra ospite vince grazie a 3 gol meravigliosi di Carriero (in rovesciata), del capitano Pugliese (con un grandissimo tiro dalla distanza) e proprio Antonacci che segna su rinvio con i piedi allo scadere.Una doccia fredda per la Soccer che il presidente Carlo Di Benedetto non riesce a digerire: "Da queste prime gare di campionato abbiamo capito che ci manca un'anima. Dobbiamo porre rimedio quanto prima perché non vorrei essere nelle condizioni di prendermi tutta la responsabilità di aver sbagliato la costruzione della rosa quest'anno".