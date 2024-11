Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista

SOCCER ALTAMURA: Chironna, Berloco, Leite, Santacroce, Maino, Ragone, Tancredi, Ninni, Gramegna F., Picerno, Zaccaria. All. GrimaldiMONTE S.ANGELO C5: Palumbo, Frisoli, Mazzamurro, De Sio, Altavilla, Ortuso, Aconeta, Santodirocco, Ciuffreda M., Ciuffreda E., Ferri, Lauriola. All. NatalinoRETI : 7' De Sio (MA), 13' Iaconeta (MA), 30+1' Lauriola (MA), 40' Santodirocco (MA), 60+2' Ortuso (MA).AMMONITI : Gramegna F. (SA), Ragone (SA), De Sio (MA).Sabato da dimenticare in fretta per la Soccer Altamura, che perde con un rotondo 0-5 la gara casalinga contro l'attuale capolista Monte S.Angelo C5. Non bisogna lasciarsi ingannare dal risultato così netto perché, pur meritando la vittoria, i dauni sono riusciti ad essere compatti e soprattutto cinici nelle occasioni sotto porta, a differenza degli altamurani che sono sembrati più disordinati del solito, spreconi in zona gol , ma che hanno trovato davanti a loro un portiere avversario bravissimo e in giornata di grazia.Al 7', De Sio riceve palla sul secondo palo, dopo uno bellissimo schema da calcio di punizione dal limite, calcia colpendo il palo ma la palla colpisce la schiena dello sfortunato Chironna e finisce in rete per il vantaggio ospite. Santacroce regala a Tancredi la palla del pareggio ma il laterale altamurano, solo contro Palumbo, cincischia con la palla e perde una ghiotta occasione. Come vuole la regola non scritta di questo sport, al gol mancato degli altamurani, segue la rete dello 0-2: palla lunga in verticale per De Sio, sulla fascia destra, assist di prima intenzione per Iaconeta che insacca a due metri da Chironna. Al 21' Tancredi si accentra e con un sinistro potentissimo dal limite mira l'incrocio dei pali ma Palumbo strappa applausi con una bellissima parata che manda la palla in angolo. Quattro minuti più tardi il duello si rinnova: calcio di punizione dal limite di Tancredi e bolide a mezza altezza angolatissimo ma Palumbo è a dir poco strepitoso a deviare ancora in angolo. Nel primo minuto di recupero, dormita generale su un fallo laterale nella trequarti altamurana e Lauriola, tutto solo contro Chironna, chiude la prima frazione di gioco sullo 0-3.Nell'intervallo mister Grimaldi striglia i suoi ragazzi, che sembrano entrare in campo con un piglio diverso ma alla fine la musica suonata sarà sempre la stessa. Dopo cinque minuti, tre contro due dei padroni di casa ma Palumbo compie l'ennesimo miracolo parando il tiro ravvicinato di Berloco. Al 10', una palla sanguinosa persa in fase offensiva, regala un contropiede agli ospiti con Iaconeta e Santodirocco che duettano indisturbati a campo aperto, e con quest'ultimo che deposita in rete la palla dello 0-4. La seconda metà del secondo tempo, mister Grimaldi se la gioca con il quinto uomo di movimento, ma il nervosismo e scoramento tra i suoi ragazzi è evidente. Ragone va due volte vicino al gol ma, prima arriva in scivolata con un secondo di ritardo, poi colpisce la traversa a botta sicura. Anche Ninni ha sui piedi la palla del gol della bandiera ma sbaglia davanti a Palumbo e, nel secondo minuto di recupero, dopo una palla persa a centrocampo, Ortuso deposita a porta sguarnita la palla del definitivo 0-5.Senza togliere alcun merito alla squadra del Monte S.Angelo C5, che ha meritato la vittoria offrendo una prestazione quasi perfetta e alla quale vanno fatti i complimenti, questo risultato non rappresenta la realtà dei valori visti in campo e, soprattutto, non deve essere motivo di sconforto per la Soccer Altamura, che deve continuare a lavorare con serenità e caparbietà. Le occasioni per rifarsi non mancheranno, visto che siamo solo alla quarta giornata di campionato, a partire da sabato prossimo quando bisognerà sfruttare l'ennesimo turno casalingo contro l'Azetium Rutigliano. (Leonardo Loporcaro, Uff. Stampa Soccer Altamura)