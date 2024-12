Soccer Altamura: Laluce torna in biancorosso

Primo colpo di mercato invernale per la Soccer Altamura che nelle scorse ore ha trovato l'accordo per il ritorno in biancorosso di Donatella Laluce. Laterale classe 1997, la calcettista lucana, dopo i primi anni di carriera spesi con la Futsal Rionero, nella stagione 2021/2022 è approdata ad Altamura, con la squadra biancorossa alla prima esperienza nel campionato che allora si chiamava ancora A2. La stagione successiva, il trasferimento con la Virtus Cap Sammichele con la quale si è tolta la soddisfazione di vincere la Coppa Italia e con la quale aveva iniziato anche questa stagione."Il Sammichele – queste le sue prime parole da nuova calcettista della Soccer - è stato un bel capitolo della mia esperienza sportiva che porterò sempre nel cuore. Purtroppo, per questioni lavorative, ho maturato la scelta di andar via. In questi mesi, infatti, mi è stato impossibile conciliare il lavoro con quella che è la mia passione e così si è concluso il nostro rapporto."Sul suo ritorno con la maglia Soccer ha influito il fatto di conoscere già l'ambiente: "Certo, è un gruppo molto affiatato e il fatto di aver avuto la possibilità di conoscere alcune delle mie nuove compagne di squadra anche fuori dal campo è stata una motivazione in più. Inoltre, dopo alcuni mesi di stop, ho colto al volo questa opportunità che mi è stata offerta."Donatella Laluce, infine, ha tracciato gli obbiettivi: "Quest'anno c'è davvero molta competizione, essendo un campionato tanto imprevedibile. A livello personale mi aspetto tanto, la voglia di ritornare su quel parquet è grande, voglio rimettermi in gioco e farlo per bene, magari, chi lo sa, potrei riuscire a togliermi qualche altra soddisfazione. Gli obiettivi della squadra sono chiari, c'è voglia di puntare in alto e credo che con lavoro e determinazione, si possano fare grandi cose."La giocatrice ha già iniziato ad allenarsi con la squadra e quindi è a disposizione di mister Colaianni. "Insieme per sognare", è l'auspicio della società biancorossa.