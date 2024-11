Soccer Altamura in cerca della prima vittoria

Calcio a 5 femminile, serie B - 2^ giornata di andataLatina: Littoriana Futsal - Soccer Altamura10 novembre 2024, ore 16.30Dopo il deludente pareggio di domenica scorsa contro la WFC Grottaglie nella prima in "casa", la Soccer Altamura è impegnata oggi in terra laziale e precisamente a Latina, in casa della Littoriana Futsal. Per la squadra altamurana è obbligatorio vincere per non perdere ulteriormente terreno nei confronti della Roma, ma avrà di fronte una squadra di cui non si sa molto.A confermarlo è Costanza Lorusso: "Non conosco personalmente la Littoriana – ha dichiarato il vice capitano biancorosso –, ma osservando le loro prime partite ho visto che è una squadra ostica e competitiva. Proprio per questo, ribadisco sempre quanto sia importante restare concentrate, unite e dare il massimo in campo. Non dobbiamo mai sottovalutare l'avversario, ma allo stesso tempo dobbiamo evitare di caricarci di pressioni inutili mantenendo l'equilibrio." Fondamentale il lavoro svolto per preparare questo impegno: "Dobbiamo ricordare tutto il lavoro svolto con il mister durante gli allenamenti – ha aggiunto – e l'importanza di sostenerci l'una con l'altra. Solo così possiamo trovare la nostra vera forza. La Littoriana è una squadra tosta, ma anche la Soccer Altamura non è da meno." Importante anche il ruolo della società: "Siamo parte di una società che ci ha sempre sostenuto – ha concluso la calcettista murgiana – e che mette a disposizione tutte le risorse per crescere come squadra. Siamo fieri dei nostri colori e pronti a dare tutto per onorare la maglia, domenica daremo tutto per portare a casa il risultato."Buono, se non ottimo, il ruolino di marcia della Littoriana Futsal, con due vittorie, contro Aradeo e Rieti e una sconfitta contro Roma, squadra tra le favorite alla vittoria del girone. Alla quarta stagione in cadetteria, la squadra laziale è pronta a dare battaglia: "Siamo certi – ha dichiarato il numero uno neroazzurro, Silvano Cascarini, – che sarà una bella gara e soprattutto sappiamo che nessuno ci regalerà nulla. Partiamo dalla consapevolezza che la Soccer Altamura occupa una posizione in classifica non veritiera e quindi verrà a darci filo da torcere pur di portare il risultato a casa. Da presidente sono orgoglioso di essere nel girone pugliese in quanto spesso sono in quelle zone ed ogni qualvolta ci sono mi sento sempre a casa. Al dì là del risultato finale l'importante è che vinca lo sport, in particolare il calcio a 5 femminile."La partita tra Littoriana Futsal e Soccer Altamura, valida per la terza giornata del girone c di serie B femminile, sarà diretta da Daniele Costa di Roma 2 e da Marco Giampaoletti di Albano Laziale mentre Giuseppe Bagnardidi Roma 2 sarà al cronometro. Fischio d'inizio alle ore 16.30. Purtroppo non sarà possibile seguire la partita in streaming.