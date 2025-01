Soccer Altamura: anno nuovo si apre al meglio

Comunicato Soccer AltamuraSi chiude il girone di andata e, contemporaneamente si apre il nuovo anno solare, nel migliore dei modi per la Soccer Altamura, che grazie alla vittoria al cardiopalma contro l'Eraclio C5, ottiene la sua terza vittoria consecutiva in campionato e il secondo posto in classifica, in concomitanza con il San Ferdinando C5, ad un solo punto dal prossimo avversario Jovis Natio. Nel primo tempo succede poco o niente, con la squadra ospite ad impostare il proprio gioco con cinque uomini di movimento e gli altamurani bravi a chiudere gli spazi, ma meno bravi a ripartire e un po' confusionari in fase di impostazione. Il secondo tempo inizia con l'Eraclio che continua ad utilizzare cinque uomini di movimento e con gli altamurani che provano a non schiacciarsi troppo e a stare più alti rispetto alla prima frazione di tempo. Al 5' il superbo Chironna, autore di almeno tre parate importantissime, non può niente su Napoletano, che chiude una lunga azione segnando la rete del vantaggio ospite. La Soccer Altamura reagisce ma va solamente vicino al pareggio con un palo esterno colpito da Santacroce.A dieci minuti dalla fine, Maino Stefano, dall'altezza del calcio d'angolo, mette la palla al centro dove Ninni la stoppa e con un grande colpo di tacco insacca la rete del pareggio altamurano. Al 56' ospiti ancora avanti: Damore intercetta un passaggio errato e non perdona segnando la rete del momentaneo 1-2. La Soccer Altamura non vuole perdere la gara e prova il forcing finale rispondendo con il quinto uomo di movimento al quinto uomo di movimento degli avversari. Nel primo minuto di recupero Tancredi tira da buona posizione, il portiere ospite respinge sui piedi dello stesso Tancredi, che insacca la rete del pareggio con trenta secondi ancora da giocare. Palla al centro e un errore di impostazione degli ospiti, sempre schierati con cinque uomini di movimento, regala a Laddaga la palla del definitivo 3-2. Al triplice fischio finale esplode la gioia altamurana per una vittoria sofferta ma cercata fino all'ultimo respiro. Adesso bisogna ricaricare le batterie, provare a recuperare qualche assente e preparare al meglio il big match di sabato prossimo contro la capolista Jovis Natio.SOCCER ALTAMURA – ERACLIO C5 3-2SOCCER ALTAMURA: Chironna, Tafuni, Laddaga, Santacroce, Maino F., Maino S., Tancredi, Ninni, Gramegna F., Picerno, Ragone, Zaccaria. All. Grimaldi.ERACLIO C5: Damore, Napoletano, Dimatteo, Capacchione, Sellitri, Distaso, Civita, Di Candia, Descisciolo, Caggia. All. Masulli.ARBITRO: Sig. De Pietro Francesco Agostino della sezione di Molfetta.RECUPERO: 1' pt 2' stRETI : 35' Napoletano (ER), 50' Ninni (SA), 56' Damore (ER), 60+1' Tancredi (SA), 60+2' Laddaga (SA).AMMONITI : Laddaga (SA).