Pattinaggio a rotelle: 2° posto nel campionato regionale

Domenica si è tenuto il Campionato regionale su pista nel pattinodromo di Carosino (Ta) a cui hanno partecipato 91 atleti e 65 primi passi pugliesi, tra cui 10 skaters di Altamura (Asd Skaters). Anche in questa competizione i risultati premiano la squadra altamurana.La Asd Skaters ha comunicato i risultati, nell'elenco che segue:Categoria giovanissimi femminile, di cui iscritti 19 atleti, notevole vincita degli atleti SKATERS:- percorso di destrezza 1° posto TAMBORRA CATIA;- 5 giri 2° posto TAMBORRA CATIA, 4° posto SCALERA GIORGIA.Categoria esordienti femminile, di cui iscritti 28 atleti, anche qui c'è una notevole vincita degli atleti SKATERS:- percorsi di destrezza 1° posto CINQUE DORIANA, 4° posto CATELLO MIRIANA- 8 giri 1° posto CINQUE DORIANA, 3° posto CATELLO MIRIANA, 18° posto OSTUNI AURORA e grande risultato per OSTUNI il quale ha intrapreso la sua carriera da pattinatrice da ben poco, circa 4 mesi, l'atleta promette bene in futuro, mostra grandi capacità e impegno nel voler migliorare.Categoria esordienti maschile, di cui iscritti 10 atleti, l'atleta Skaters più forte che mai:In tutte le gare si è classificato 1° posto ROSELLI FRANCESCO.Categoria ragazzi femminile, di cui iscritti 9 atleti, anche qui notevole rilevanza da parte delle ragazze SKATERS:1 giro crono contrapposti 1° posto PEPE LUCIA, 2° posto PEPE MIRIAM, 3° posto SARDONE VERA;3000MT a punti 2° posto PEPE MIRIAM, 3° SARDONE VERA, 5° posto PEPE LUCIA.Categoria ragazzi maschile, di cui iscritti 2 atleti, l'atleta SKATERS si rileva nuovamente anche lui campione al 1° posto sia nella 1 giro crono contrapposto e sia nella 3000MT a punti.Categoria allievi femminile, anche in questa gara l'atleta SKATERS LOSURDO ROSITA è anch'essa campionessa regionale pugliese sia nella 1 giro contrapposti e sia nella 5000MT a punti.Come risultato di squadra, ottiene il secondo posto la "ASD SKATERS ALTAMURA" ormai sul nostro territorio da 6 anni. "Siamo molto soddisfatti - afferma la Asd Skaters Altamura - nonostante le difficoltà con gli allenamenti, possiamo dire di essere orgogliosamente contenti dell'impegno che ci mettono i nostri atleti, un enorme ringraziamento vorrei farlo anche ai loro genitori, che non solo mi sostengono e sostengono i loro figli, ma si sacrificano come loro nella realizzazione di tutto ciò, essi fanno parte della nostra Associazione che la rendono tale con la A maiuscola".Per gli allenamenti l'associazione deve recarsi ogni volta a Cassano.