Asd Skaters Altamura da applausi

Grandi risultati per la Asd Skaters Altamura, associazione nata solo quattro anni fa e già in grado di far parlare di sé per i meriti sportivi. Si è svolto domenica scorsa il trofeo indoor regionale di pattinaggio corsa, a Giovinazzo, nel palazzetto PalaPansini, organizzato dalla Fisr Puglia (presieduta da Valentina Calò). Ciascuna delle atlete altamurane ha portato un trofeo a casa.La gara 2giri sprint e 8 giri in linea categoria Esordienti femminile è stata vinta dall'altleta Doriana Cinque.La gara 3giri sprint e 11 giri in linea categoria ragazze 12 ha visto il secondo posto di Mariapia Giacomobello.La gara 3giri sprint categoria ragazze è stata vinta dall'altleta Miriam Pepe, al secondo posto Mara Sciannanteno e, per un soffio è mancato il podio tutto altamurano, con il quarto posto di Lucia Pepe.Podio tutto altamurano, invece, nella gara 2000mt in linea vinta da Rosita Losurdo, al secondo posto Miriam Pepe, al terzo Lucia Pepe, al quarto Mara Sciannanteno e al sesto Vera Sardone.La squadra è allenata da Angela Mirgaldi e da quest'anno anche da Gianfranco Paparella.Foto: Asd Skaters Altamura