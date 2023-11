Pallamano Altamura: nulla da fare contro la capolista

In serie "A bronze", biancorossi battuti in casa dal Mascalucia

Nella quarta giornata del campionato di serie A bronze di pallamano, nulla da fare per i ragazzi dell'Altamura contro la squadra capolista Team Mascalucia. Nel palazzetto di casa, l'Altamura è stata superata con il punteggio di 26-32 in cui ha fatto la differenza lo straripante Quattrocchi, capocannoniere del torneo, che è andato a segno nove volte.Gara sempre nel segno dei siciliani (parziale primo tempo 15-19; finale 26-32).Per la Pallamano Altamura a segno Tortorelli e Tragni (5 reti), Simone (4), Locapo e Marangelli (3), Loporcaro e Popolizio (2), Greco e Zaccaria (1).Ora i ragazzi altamurani affronteranno due trasferte e torneranno davanti al pubblico amico il 16 dicembre per affrontare il Gaeta.