Michele Matera, a 13 anni campione mondiale di muay thai

Il giovanissimo lottatore della disciplina del muay thai, Michele Matera, si è laureato campione del mondo a Bangkok.A luglio dello scorso anno, come abbiamo scritto su Altamuralife, Matera è stato convocato nella Nazionale italiana della WMF per il 19esimo Campionato Mondiale della World MuayThai Federation a Bangkok, in Thailandia, che è iniziato il 12 marzo. Michele è figlio... d'arte. Il padre Salvatore Matera è maestro di discipline da combattimento. E Michele non poteva avere guida migliore nel muay thay, facendosi allenare proprio dal padre. Il padre e maestro da poche settimane è stato nominato referente tecnico del settore sport da combattimento per il Csen – Area Sud Italia, dopo le varie selezioni a livello nazionale e membro della nazionale italiana. Così ha potuto seguire il figlio e assistere alla vittoria che lo ha portato... sul tetto del mondo.Michele Matera, infatti, è diventato campione del mondo di Muay Thai per la categoria 41 kg Junior Male. In finale ha sconfitto l'uzbeko A. Abdoulloh. Ha iniziato conducendo il match, per poi subire il recupero del suo avversario nel secondo round, ma la miglior tecnica è stata quella di Michele Matera che, con ricchezza di tecniche e proiezioni, ha portato meritatamente a casa la medaglia d'oro.