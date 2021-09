Coppa Italia, la Team si aggiudica il derby della Murgia

Passa il turno la Team Altamura in Coppa. Ne fa le spese la Fbc Gravina nel derby della Murgia che si è tenuto in serata al "Vicino". Una sfida che si rinnova. Questa volta, a differenza della scorsa stagione, con la presenza del pubblico.La partita si è conclusa sullo 0-0. Giocata molto a centrocampo, senza grandi occasioni ed emozioni da annotare. La contesa è stata decisa ai calci di rigore che la Team ha vinto 4-1. In rete Baradji, Monaco, Mattera e Molinaro. Spina ha parato il terzo rigore della Fbc (gli errori dei padroni di casa sono stati quelli di Gilli e Chiaradia).Domenica è di nuovo derby, al "D'Angelo", per la seconda giornata di campionato.