Calcio a 5 femminile: poker di vittorie per la Soccer Altamura

Quarto successo consecutivo per lanel girone C del campionato nazionale difemminile. La squadra biancorossa, impegnata ad Avezzano, per la settimana giornata, liquida la praticavincendo per 0 a 3 ma con una prestazione non indimenticabile.La prima metà di frazione è abbastanza equilibrata con alcune occasioni da una parte e dall'altra. Per la Soccer Altamura la migliore capita al 10' con Pedroso che, ritrovatasi a tu per tu con Tirelli, si lascia ipnotizzare dall'estremo di casa che si rifugia in angolo. Cinque minuti dopo, occasione per le padrone di casa con Sgravo che, servita in profondità, trova la prodigiosa risposta di Russo. Poco più di un minuto dopo arriva il vantaggio ospite: palla sulla destra per Pedroso che, dopo aver messo a sedere un'avversaria, riesce a servire a centro areache, da due passi, insacca. Un paio di minuti dopo, occasionissima per il raddoppio con Lorusso che, su assist di Pedroso, sola contro Tirelli non riesce a superarla. In chiusura di frazione, azione personale di Pedroso e tiro dalla distanza della brasiliana con Tirelli che devia in angolo.La ripresa si apre con un'altra ghiotta occasione per la Soccer con Ogara che, però, trova ancora sulla sua strada un'ottima Tirelli. Al 5', invece, l'occasione buona per il pareggio capita sui piedi di Viscogliosi che, servita da Sgravo sulla destra, tutta sola a centro area, non trova l'impatto con la palla. All'8' altra occasione per la Pucetta con un grand diagonale di Contestabile sul quale Russo si supera, duello che si ripete cinque minuti dopo ancora a favore del portiere biancorosso. È il momento della partita migliore delle padrone di casa che, però, al 17' si trovano sotto di due gol: palla recuperata in difesa dache si fa tutto il campo e con un gran tiro di punta mette la palla in fondo al sacco. Meno di un minuto dopo arriva il gol del definitivo 0 a 3 conche realizza un calcio di rigore.Partita comlicata quella andata in scena alla Palestra Comunale di Avezzano. La squadra altamurana non ha fatto vedere le ottime trame di gioco viste nelle partite precedenti, forse condizionata dalla lunga trasferta. Comunque è arrivata una vittoria utile per mantenere il passo dell'Atletico Chiaravalle, vittorioso in casa della Virtus Cap San Michele.Domenica prossima, nuovo derby pugliese per la Soccer che ospita la Città di Taranto.: Tirelli, Michetti, Ferretti, Viscogliosi, Contestabile, Milanese, Sgravo, Di Berardino, Cipriani. Allenatore: Mauro Proietti.: Russo, Lorusso, Maffei, Ogara, Carone, Difonzo, Rinaldi, Plevano, Pedroso, Othmani, Castro, Piccolini. Allenatore: Vincenzo Tassielli.: Valentino Galatà di Perugia e Letizia Puzzonia di Terni.: Vincenzo Piscopo di Avezzano.: 16'06" pt Othmani (SA); 16'17" st Othmani (SA), 17'05" st Lorusso (SA, rig.).: Di Berardino (P).Falli: 1-2, 4-5.