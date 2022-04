Violento scontro tra una Porsche e un'altra auto

In via IV Novembre. Traffico in tilt

Circolazione stradale rallentata in via IV Novembre dove nel pomeriggio, poco fa, si è verificato un violento scontro tra due auto. Un impatto, per cause da accertare, fra una Porsche Cayenne e una Mitsubishi (nella foto) ed è stata coinvolta anche una terza autovettura.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per procedere ai rilievi, e la Polizia locale per regolare il traffico. E' intervenuta anche un'ambulanza.Non si conoscono ancora le condizioni degli occupanti. Mentre la dinamica è in fase di accertamento.La strada è libera ma ci sono rallentamenti perché i mezzi occupano circa una metà della carreggiata.(notizia in fase di aggiornamento)